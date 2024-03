Was steht jetzt noch aus, Brenntag?

Weitere Suchergebnisse zu "Brenntag":

Der Aktienkurs von Brenntag im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Industrie-Sektor zeigt eine Rendite von 21,18 Prozent, was mehr als 12 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Im Vergleich zur "Handelsunternehmen und Distributoren"-Branche, die eine mittlere Rendite von 12,43 Prozent in den vergangenen 12 Monaten aufweist, liegt Brenntag mit 8,75 Prozent ebenfalls deutlich darüber. Diese starke Performance im letzten Jahr führt zu einem positiven "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Fundamental betrachtet liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Brenntag bei 16,31, was unter dem Branchendurchschnitt von 65,58 liegt. Somit ist die Aktie aus fundamentaler Sicht unterbewertet und erhält eine "Gut"-Bewertung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt die Auswertung, dass es im letzten Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Intensität der Diskussionen zeigt jedoch, dass das Unternehmen weniger Beachtung erfährt als zuvor, was zu einem "Schlecht"-Rating führt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Brenntag derzeit bei 75,51 EUR verläuft, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Der Abstand zum Aktienkurs von 79 Euro beträgt +4,62 Prozent. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) liegt die Differenz bei -2,4 Prozent, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Signal führt. Basierend auf beiden Zeiträumen lautet der Gesamtbefund daher ebenfalls "Neutral".