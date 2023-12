Was steht jetzt noch aus, Big Rock Brewery?

Die Analyse von Big Rock Brewery zeigt interessante Ausprägungen in Bezug auf Sentiment und Buzz im Internet. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung veränderte sich kaum, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt derzeit bei 177, was bedeutet, dass die Börse 177,5 Euro für jeden Euro Gewinn von Big Rock Brewery zahlt. Dies ist 146 Prozent mehr als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. Aufgrund des überbewerteten KGV wird der Titel als "Schlecht" eingestuft.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Verbrauchsgüter") liegt Big Rock Brewery mit einer Rendite von 33,08 Prozent mehr als 54 Prozent darüber. Auch im Vergleich zur "Getränke"-Branche, die eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -21,64 Prozent aufweist, liegt Big Rock Brewery mit 54,72 Prozent deutlich darüber. Daher erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf den Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt die technische Analyse, dass Big Rock Brewery weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der RSI auf 7- (67,86 Punkte) als auch auf 25-Tage-Basis (52,82 Punkte) führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Zusammen ergibt sich also ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt für das Big Rock Brewery-Wertpapier.