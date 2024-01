Was steht jetzt noch aus, Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis?

Die Bergbahnen Engelberg-truebsee-titlis Bet-Aktie wird in der technischen Analyse als "Neutral" bewertet. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) liegt bei 43,8 CHF, während der aktuelle Kurs bei 42,7 CHF liegt, was einer Abweichung von -2,51 Prozent entspricht. Für den gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (GD50) von 41,66 CHF liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls nahe dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer Abweichung von +2,5 Prozent führt. Dies führt auch zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

In Bezug auf Sentiment und Buzz hat sich die Stimmung für die Bergbahnen Engelberg-truebsee-titlis Bet-Aktie in den letzten Wochen kaum verändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war ebenfalls unauffällig, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) für die Bergbahnen Engelberg-truebsee-titlis Bet-Aktie liegt bei 36,36, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Auch der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt mit 43,59 im neutralen Bereich. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamteinschätzung von "Neutral" auf Basis des RSI.

Die Stimmung und Kommentare in den sozialen Medien zeigen sich ebenfalls neutral, was zu einer weiteren "Neutral"-Einstufung führt. Die Analyse der harten und weichen Faktoren führt daher insgesamt zu dem Befund, dass die Bergbahnen Engelberg-truebsee-titlis Bet-Aktie hinsichtlich der Stimmung als "Neutral" eingestuft werden muss.