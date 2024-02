Was steht jetzt noch aus, Bellavista Resources?

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien stand zuletzt die Aktie von Bellavista im Fokus der Diskussionen, wobei überwiegend positive Meinungen veröffentlicht wurden. Insgesamt wurde sich in den letzten Tagen weder stark positiv noch negativ mit Themen rund um Bellavista befasst, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf die technische Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Bellavista mittlerweile auf 0,13 AUD, während die Aktie selbst einen Kurs von 0,125 AUD erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -3,85 Prozent, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Im Gegensatz dazu steht der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit bei 0,11 AUD, wodurch die Aktie mit einem Abstand von +13,64 Prozent ein "Gut" erhält. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamtbewertung von "Gut".

Der Relative Strength-Index zeigt, dass die Bellavista-Aktie als neutral eingestuft wird. Der RSI7 für sieben Tage liegt bei 22,22, was eine "Gut"-Empfehlung nach sich zieht, während der RSI25 für 25 Tage einen Wert von 38,1 ergibt, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich somit ein Gesamtranking von "Gut" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung ergibt, dass es im vergangenen Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger in Bezug auf die Bellavista-Aktie gab. Auch die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat zeigt, dass die Anleger nicht bedeutend mehr oder weniger als sonst über das Unternehmen gesprochen haben, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Damit erhält die Bellavista-Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating.