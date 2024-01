Was steht jetzt noch aus, BeijingorthClass A?

Weitere Suchergebnisse zu "Bank of China":

Beijing North Star: Stimmungs- und technische Analyse

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung geben Aufschluss über das langfristige Stimmungsbild von Beijing North Star. In den letzten Monaten war die Aktivität gering, was auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hinweist und zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Die negative Änderung der Stimmungsrate entspricht ebenfalls einer "Schlecht"-Bewertung.

Die trendfolgenden Indikatoren zeigen, dass Beijing North Star derzeit eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Der längerfristige gleitende Durchschnitt liegt bei 2,09 CNH und der letzte Schlusskurs bei 1,9 CNH, was einer Abweichung von 9,09 Prozent entspricht. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt von 2 CNH führt zu einer "Neutral"-Bewertung.

Die Stimmungsanalyse in den sozialen Medien ergibt eine "Gut"-Einschätzung, da die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gestimmt waren. Allerdings haben die Optimierungsprogramme mehrheitlich Verkaufssignale berechnet, was wiederum zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Beijing North Star von der Redaktion ein "Neutral"-Rating hinsichtlich der Anlegerstimmung.

Der Relative Strength Index (RSI) für Beijing North Star liegt bei 33,33, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25 für das Unternehmen bewegt sich bei 56, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Insgesamt erhält Beijing North Star gemäß der verschiedenen Analysen ein "Neutral"-Rating.