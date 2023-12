Was steht jetzt noch aus, Beijing Jingneng Power?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominentes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als „überverkauft“, während ein Wert zwischen 70 und 100 als „überkauft“ gilt, und dazwischen als neutral. Der RSI der Beijing Jingneng Power liegt bei 8,33 und wird daher als "Gut" eingestuft. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 38,3 und deutet auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt wird die Gesamteinschätzung als "Gut" eingestuft.

Bezüglich der Anleger-Stimmung wurde die Beijing Jingneng Power in den letzten zwei Wochen von privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend positiv bewertet. Die Auswertung verschiedener Kommentare und Beiträge deutet darauf hin, dass in den letzten Tagen vor allem positive Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Insgesamt erlaubt die Anleger-Stimmung daher die Einstufung als "Gut".

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Kurs der Beijing Jingneng Power bei 3,08 CNH und ist damit um +3,7 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral". Bezogen auf die vergangenen 200 Tage wird die Einstufung jedoch als "Schlecht" eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei -6,95 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht daher für die beiden Zeiträume als "Neutral" betrachtet.

Im Branchenvergleich hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -9,63 Prozent erzielt, was 8,52 Prozent unter dem Durchschnitt des Sektors "Versorgungsunternehmen" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Unabhängige Stromerzeuger & Energie Händler" beträgt -1,11 Prozent, und die Beijing Jingneng Power liegt aktuell 8,52 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance wird die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.