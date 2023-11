Was steht jetzt noch aus, Banco Bradesco?

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen im Laufe der Zeit in Beziehung gesetzt werden. Banco Bradesco wird anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage und des etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 28,21 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Banco Bradesco-Aktie überverkauft ist und somit ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI25 zeigt dagegen, dass Banco Bradesco weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt erhält Banco Bradesco eine "Gut"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Bewertung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu anderen. Bei Banco Bradesco beträgt das aktuelle KGV 9, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der Handelsbanken-Branche als unterbewertet eingestuft wird. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, wobei jedoch in den letzten ein bis zwei Tagen verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Banco Bradesco gesprochen wurde. Als Ergebnis wird die Aktie mit "Neutral" bewertet, was zu einer insgesamt "Neutral"-Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

Banco Bradesco weist derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 5334,2%. Aufgrund dieser Differenz erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung.