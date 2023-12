Was steht jetzt noch aus, BMW?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominentes Instrument, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der Bmw-RSI liegt bei 16,22 und wird daher als "Gut" bewertet. Der RSI25 beträgt 31,1, was zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Diese Gesamtbewertung ergibt ein Rating von "Gut".

Fundamental betrachtet gilt die Aktie von Bmw als unterbewertet, gemessen am Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 5,58, was insgesamt 74 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt im Segment "Automobile", der bei 21,11 liegt. Daher erhält die Aktie aus fundamentaler Sicht die Einstufung "Gut".

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass es in den letzten Wochen keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen hat sich ebenfalls nicht signifikant verändert, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Bmw-Aktie daher ein "Neutral"-Rating.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ. Die Redaktion hat außerdem festgestellt, dass in den letzten Tagen hauptsächlich negative Themen rund um den Wert diskutiert wurden. Anhand dieser Analyse wird die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene als "Schlecht" eingestuft. Die Redaktion hat auch 2 positive und 0 negative Signale herausgefiltert, was zu einer Gesamtempfehlung von "Gut" führt. Somit ergibt die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt eine "Neutral"-Einstufung.

BMW kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich BMW jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen BMW-Analyse.

BMW: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...