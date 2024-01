Was steht jetzt noch aus, Avichina Industry?

Die Avichina Industry & befindet sich laut einer technischen Analyse derzeit in einer schlechten Position. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) liegt bei 3,79 HKD, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 3,35 HKD liegt, was einer Abweichung von -11,61 Prozent entspricht. Dies führt zu der Bewertung als "Schlecht". Der GD50 der vergangenen 50 Tage beträgt 3,47 HKD, was einer Abweichung von -3,46 Prozent entspricht und die Aktie somit als "Neutral" einstuft.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Bereich "Industrie" liegt die Avichina Industry & mit einer Rendite von -9,27 Prozent mehr als 3 Prozent darunter. Auch im Vergleich zur "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung"-Branche liegt die Rendite mit 2,92 Prozent deutlich unter dem Durchschnitt von -6,35 Prozent. Dies führt zu einer Bewertung als "Schlecht" in dieser Kategorie.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt aktuell einen Wert von 41,18, was weder überkauft noch -verkauft bedeutet und somit als "Neutral" eingestuft wird. Auch bei einer Betrachtung über 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 61, was ebenfalls als "Neutral" bewertet wird. Insgesamt führt dies zu einer Gesamtbewertung des RSI als "Neutral".

In Bezug auf die Dividendenrendite schüttet die Avichina Industry & eine Rendite von 2,46 % aus, was 3,88 Prozentpunkte weniger als der Branchendurchschnitt von 6,34 % ist. Somit wird der Ertrag als niedriger eingestuft, was zu der Bewertung als "Schlecht" führt.