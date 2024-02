Was steht jetzt noch aus, AvePoint?

Die Stimmungslage unter Anlegern war in den vergangenen Tagen neutral, wie aus Daten aus sozialen Netzwerken hervorgeht. An sechs Tagen war die Stimmung positiv, während keine negativen Diskussionen verzeichnet wurden. An insgesamt acht Tagen blieben die Anleger größtenteils neutral. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es weder positive noch negative Gespräche über das Unternehmen Avepoint. Aufgrund dieser Daten bewertet die Redaktion die Aktie als "neutral" und das Anleger-Sentiment wird entsprechend eingestuft.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Avepoint-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) bei 6,94 USD lag und der aktuelle Kurs bei 8 USD liegt, was eine Abweichung von +15,27 Prozent ergibt. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "gute" Bewertung. Beim gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt der Wert bei 8,04 USD, was nahe dem letzten Schlusskurs (-0,5 Prozent) liegt. Somit ergibt sich hier eine "neutrale" Bewertung der Avepoint-Aktie. Insgesamt erhält das Unternehmen daher in der einfachen Charttechnik ein "gutes" Rating.

Um zu beurteilen, ob die Avepoint-Aktie aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, wird der Relative Strength Index (RSI) verwendet. Der 7-Tage-RSI liegt bei 43,75 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher eine "neutrale" Bewertung erhält. Der RSI25, der auf 25-Tage-Basis basiert, liegt bei 52,52 und zeigt ebenfalls, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer weiteren "neutralen" Bewertung führt. Demnach erhält Avepoint in diesem Punkt unserer Analyse eine "neutrale" Bewertung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen eine positive Veränderung für Avepoint festgestellt werden. Dies bedeutet, dass die Diskussionen in den sozialen Medien eine tendenziell positive Richtung eingeschlagen haben. In Bezug auf die Stärke der Diskussionen war eine erhöhte Aufmerksamkeit über das Unternehmen feststellbar, was ebenfalls positiv bewertet wird. Zusammengefasst erhält Avepoint daher für diese Stufe eine "gute" Bewertung.