Was steht jetzt noch aus, Ausgold?

Die Stimmung unter den Anlegern bezüglich Ausgold ist insgesamt sehr positiv, wie aus den Diskussionen und Meinungen in den sozialen Medien der letzten beiden Wochen hervorgeht. Diese Auswertung dient als weiterer Bewertungsfaktor für die Aktie. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden weder überwiegend positive noch negative Themen in den Diskussionen hervorgehoben, was zu der Gesamteinschätzung "Gut" führt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien können die Stimmung verstärken oder verändern. Die Diskussionsintensität und Veränderung der Stimmung geben neue Einschätzungen für Aktien. Bei Ausgold wurde eine langfristig unterdurchschnittliche Aktivität in den Diskussionen festgestellt, was zu der Bewertung "Schlecht" führt. Zudem zeigt die Rate der Stimmungsveränderung ebenfalls eine negative Tendenz, was zu einem insgesamt "Schlecht" Stimmungsbild führt.

Aus technischer Sicht ist der Kurs von Ausgold mit 0,031 AUD inzwischen um +3,33 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt. Dies führt zu der kurzfristigen Einschätzung "Neutral". Bezogen auf die vergangenen 200 Tage beläuft sich die Distanz zum gleitenden Durchschnitt auf +3,33 Prozent, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Ausgold-Aktie weist einen Wert von 33 auf, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der Vergleich mit dem RSI auf 25-Tage-Basis (42,86) bestätigt ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung. Damit ergibt sich nach der RSI-Bewertung insgesamt ein "Neutral"-Rating für Ausgold.