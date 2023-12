Was steht jetzt noch aus, Atoss Software?

Die Atoss Software-Aktie wurde kürzlich mit einem Kurs von 212,5 EUR um 0,49 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral". Im Vergleich dazu lautet die Einstufung auf Basis der vergangenen 200 Tage "Gut", da die Distanz zum GD200 bei +5,05 Prozent liegt. Somit wird die Aktie charttechnisch für beide Zeiträume insgesamt als "Gut" eingestuft.

Im Hinblick auf fundamentale Daten weist die Aktie von Atoss Software ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 62,47 auf, was 18 Prozent niedriger ist als bei vergleichbaren Unternehmen aus der Softwarebranche (75,98). Dies signalisiert eine Unterbewertung und führt zu einer positiven Einschätzung im Rahmen der fundamentalen Analyse.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Aufschluss darüber gibt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für die Atoss Software-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage aktuell 44, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Der RSI der letzten 25 Handelstage ergibt ebenfalls ein "Neutral"-Rating (Wert: 52,25). Somit wird die Aktie auf Basis der RSIs insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Die Einschätzung des Anleger-Sentiments basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Atoss Software überwiegend positiv diskutiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Auch aktuell dominieren überwiegend positive Themen, was zu einer insgesamt positiven "Gut"-Bewertung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers führt.