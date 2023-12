Was steht jetzt noch aus, Armanino Foods of Distinction?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Armanino Foods Of Distinction beträgt das aktuelle KGV 19, was im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der "Nahrungsmittel" Branche, die im Durchschnitt ein KGV von 40 haben, als unterbewertet angesehen wird. Die Redaktion schätzt die Aktie in dieser Kategorie daher als "Gut" ein.

In den letzten Wochen konnte keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Armanino Foods Of Distinction festgestellt werden. Weder positiv noch negativ. Auch wurden keine signifikanten Unterschiede in der Diskussion über die Aktie ausgemacht. Daher wird das Sentiment und Buzz in dieser Kategorie als "Neutral" bewertet.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Armanino Foods Of Distinction verläuft aktuell bei 4,28 USD. Der Aktienkurs ging mit 4,77 USD aus dem Handel, was einem Abstand von +11,45 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu hat der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage ein Niveau von 4,61 USD angenommen, was einer Differenz von +3,47 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie in der technischen Analyse insgesamt eine Bewertung von "Gut".

Die Dividendenrendite von Armanino Foods Of Distinction liegt derzeit bei 3,08 Prozent, was etwas niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 3,8 Prozent. Aufgrund dieser Konstellation wird die Aktie in der Kategorie Dividende als "Neutral" bewertet.