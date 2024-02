Was steht jetzt noch aus, Arlo?

Der Aktienkurs von Arlo verzeichnete im vergangenen Jahr eine Rendite von 176,65 Prozent, was im Vergleich zum Durchschnitt von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" (575,61 Prozent) eine Unterperformance von 398,97 Prozent bedeutet. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" liegt bei -1,53 Prozent, wobei Arlo aktuell 178,18 Prozent darüber liegt. Aufgrund dieser Konstellation wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf die Dividende weist Arlo eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die "Elektronische Geräte und Komponenten"-Branche hat eine Dividendenrendite von 11298,05 Prozent, was zu einer negativen Differenz von -11298,05 Prozent zur Arlo-Aktie führt. Aufgrund dieses Ergebnisses erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Der Relative Strength Index (RSI) für Arlo liegt bei 37,67, was als neutral angesehen wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 58, was ebenfalls als neutral eingestuft wird. Insgesamt wird die Aktie daher in dieser Kategorie als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnte bei Arlo in den letzten vier Wochen eine positive Veränderung festgestellt werden. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Gut" bewertet, da vermehrt über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Arlo daher auf dieser Stufe ein "Gut"-Rating.