Was steht jetzt noch aus, Arcosa?

Die technische Analyse von Arcosa zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 71,99 USD liegt, während der aktuelle Kurs der Aktie 79,32 USD beträgt. Dies bedeutet, dass die Aktie mit einem Abstand von +10,18 Prozent zum GD200 bewertet wird. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 75,27 USD, was einem Abstand von +5,38 Prozent entspricht. Insgesamt erhält die Aktie daher die Bewertung "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Arcosa liegt bei 85,58 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie derzeit als überkauft eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 35,55, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt wird die Aktie in Bezug auf den RSI daher als "Schlecht" und "Neutral" bewertet.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt. Im Gegensatz dazu zeigte das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer eine Zunahme positiver Kommentare über Arcosa in den sozialen Medien, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Die Häufigkeit der Diskussionen über die Aktie war jedoch normal, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.