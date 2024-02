Was steht jetzt noch aus, Archer Aviation?

Die aktuelle technische Analyse zeigt, dass die Archer Aviation-Aktie derzeit als "Neutral" eingestuft wird. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 5,1 USD, während der letzte Schlusskurs bei 5,24 USD liegt, was einer Abweichung von +2,75 Prozent entspricht. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 5,64 USD, was unter dem letzten Schlusskurs von 5,24 USD liegt, was einer Abweichung von -7,09 Prozent entspricht. Basierend auf diesen trendfolgenden Indikatoren erhält die Aktie die Gesamtbewertung "Neutral".

In Bezug auf das Anleger-Sentiment gab es in den letzten zwei Wochen überwiegend positive Diskussionen über Archer Aviation, jedoch hat sich die Stimmung in den letzten ein bis zwei Tagen in erster Linie auf negative Themen verlagert. Daher wird die Aktie basierend auf dem Anleger-Sentiment heute als "Neutral" eingestuft.

Die langfristige Stimmung rund um die Aktie von Archer Aviation basierend auf Beitragsanzahl und Diskussionsintensität wird ebenfalls als "Neutral" bewertet, da die Aktivität mittelmäßig war und sich die Stimmungsänderung als gering herausgestellt hat.

Die Analysten kommen zu dem Schluss, dass die Archer Aviation-Aktie insgesamt als "Gut" eingestuft werden kann, da es keine schlechten Bewertungen gibt und das durchschnittliche Kursziel bei 9 USD liegt, was einer positiven Entwicklung um 71,76 Prozent entspricht.

Insgesamt ergibt sich also eine "Gut"-Einstufung für die Aktie von Archer Aviation basierend auf der technischen Analyse, dem Anleger-Sentiment, der langfristigen Stimmung und den Analysteneinschätzungen.