Was steht jetzt noch aus, Anhui Transport Consulting, Design Institute?

Der Aktienkurs von Anhui Transport Consulting & Design Institute hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 13,38 Prozent erzielt, was im Vergleich zum Sektor "Industrie" eine Überrendite von 13,22 Prozent darstellt. Im Durchschnitt lag die Rendite in diesem Sektor bei 0,16 Prozent. Auch im Vergleich zur Branche "Professionelle Dienstleistungen" übertrifft die Aktie mit einer mittleren jährlichen Rendite von 1,37 Prozent den Durchschnitt um 12,01 Prozent. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Anhui Transport Consulting & Design Institute-Aktie zeigt, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der RSI der letzten 7 Tage (62) als auch der RSI der letzten 25 Handelstage (61,89) erhalten daher ein "Neutral"-Rating.

Die technische Analyse auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ergibt, dass die Aktie derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 beträgt 9,8 CNH, während der Kurs der Aktie bei 8,77 CNH liegt, was einer Abweichung von -10,51 Prozent entspricht. Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) von 8,99 CNH zeigt ebenfalls eine Abweichung von -2,45 Prozent, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien wurden in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt. Sowohl die Stimmungslage als auch die Kommunikationsfrequenz bleiben unverändert, was zu einer Bewertung der Aktie mit "Neutral" führt.