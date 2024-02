Was steht jetzt noch aus, Anhui Huilong Agricultural Means of Production?

Der Relative Strength Index (RSI) für die Anhui Huilong Agricultural Means Of Production-Aktie zeigt in den letzten 7 Tagen einen Wert von 47, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält. Der RSI auf 25-Tage-Basis beträgt 63,34, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher ein "Neutral"-Rating für die Aktie basierend auf dem RSI.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 6,84 CNH liegt, während der letzte Schlusskurs bei 4,63 CNH liegt, was einem Unterschied von -32,31 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage liegt mit 5,45 CNH über dem letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Schlecht"-Rating basierend auf der einfachen Charttechnik.

In Bezug auf Dividenden schüttet Anhui Huilong Agricultural Means Of Production derzeit höhere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt. Mit einem Unterschied von 2,72 Prozentpunkten gegenüber dem Branchendurchschnitt von 2,11 % erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Gut".

Im fundamentalen Bereich zeigt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie einen Wert von 44,57, was auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Somit erhält die Aktie auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Neutral"-Rating.