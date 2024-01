Was steht jetzt noch aus, Angi Homeservices?

Die Stimmungslage zu Angi in den sozialen Medien war in den letzten Tagen größtenteils neutral. Es gab eine dreitägige Phase, in der die Diskussion hauptsächlich negative Themen behandelte, ohne positive Aspekte zu erwähnen. An sieben Tagen äußerten sich die Anleger eher neutral. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen wurden überwiegend neutral bewertet. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Angi daher eine "Neutral"-Einschätzung von der Redaktion.

In den vergangenen vier Wochen gab es keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild zu Angi in den sozialen Medien, weshalb die Aktie als "Neutral" bewertet wird. Allerdings wurde eine leichte Reduktion in der Kommunikationsfrequenz festgestellt. Die Aktie wurde in den letzten Wochen weniger diskutiert, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung führt.

Im letzten Jahr vergaben Analysten 3 Mal das Rating "Gut" und 0 Mal die Einschätzung "Neutral" oder "Schlecht" für Angi. Langfristig erhält der Titel daher das Rating "Gut" von institutioneller Seite aus. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber basierend auf dem aktuellen Kurs von 2,28 USD erwarten die Analysten eine Entwicklung von 250,88 Prozent mit einem mittleren Kursziel von 8 USD. Auch dies führt zu einer positiven "Gut"-Einschätzung.

Die technische Analyse ergibt, dass der gleitende Durchschnittskurs von Angi bei 2,55 USD liegt, während die Aktie selbst einen Kurs von 2,28 USD hat. Die Distanz zum GD200 beträgt -10,59 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 2,22 USD, was die Aktie als "Neutral" einstuft. Insgesamt ergibt sich daher für die Bewertung durch institutionelle Analysten die Stufe "Gut".