Was steht jetzt noch aus, Anexo?

Das Internet hat einen erheblichen Einfluss auf die Stimmung und das öffentliche Meinungsbild. Insbesondere in Bezug auf Aktien kann die Diskussionsintensität in den sozialen Medien und die Häufigkeit der Stimmungsänderungen zu neuen Einschätzungen führen. Im Hinblick auf Anexo wurde eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionen gemessen, was zu einer neutralen Bewertung führte. Die Rate der Stimmungsänderungen wird als kaum verändert eingestuft, was das Gesamtbild der langfristigen Stimmung ebenfalls als neutral kennzeichnet.

Bezogen auf den Relative Strength-Index wird die Anexo-Aktie als neutral eingestuft. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Anexo-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 13,04 und ein Wert für den RSI25 von 17,82, was zu einer Gesamtbewertung "Gut" auf der Ebene des Relative Strength Indikators führt.

Die Dividendenpolitik von Anexo erhält eine neutrale Bewertung, da das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs -0,07 Prozent unter dem Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Diversifizierte Verbraucherdienste" liegt.

In Bezug auf die Aktienkursentwicklung hat die Anexo-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -33,54 Prozent erzielt, was 39,37 Prozent unter dem Durchschnitt des Sektors "Zyklische Konsumgüter" liegt. Im Vergleich zur Branche "Diversifizierte Verbraucherdienste" beträgt die mittlere jährliche Rendite 12,52 Prozent, wobei Anexo aktuell 46,05 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.