Was steht jetzt noch aus, Andean Precious Metals?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominentes Instrument zur Bewertung der Kursdynamik einer Aktie. Für einen Zeitraum von 7 Tagen (RSI7) oder 25 Tagen (RSI25) wird das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf eine Skala von 0 bis 100 normiert. Der RSI von Andean Precious Metals liegt bei 33,33 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Der RSI25 beträgt 49,02, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich dadurch ein "Neutral"-Rating.

In den letzten Wochen gab es eine Zunahme positiver Kommentare über Andean Precious Metals in den sozialen Medien. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigt eine positive Tendenz, weshalb die Aktie von der Redaktion eine "Gut"-Bewertung erhält. Die erhöhte Diskussion und Aufmerksamkeit in den sozialen Medien führen ebenfalls zu einem "Gut"-Rating für die Aktie.

Die charttechnische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Andean Precious Metals-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 0,69 CAD liegt. Da der letzte Schlusskurs bei 0,61 CAD deutlich darunter liegt, wird die Aktie auf dieser Basis als "Schlecht" bewertet. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt sich jedoch ein Wert von 0,6 CAD, was zu einer "Neutral"-Bewertung für die kurzfristige Analyse führt. Insgesamt erhält die Aktie somit ein "Neutral"-Rating auf Grundlage der einfachen Charttechnik.

Die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend neutral, wobei die Diskussion an fünf Tagen von positiven Themen geprägt war. An einem Tag überwog hingegen die negative Kommunikation. In den letzten ein bis zwei Tagen war dagegen verstärkt positive Kommunikation zu beobachten, was zu einer "Gut"-Bewertung der Aktie führt. Insgesamt ergibt sich dadurch eine "Gut"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment.