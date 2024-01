Was steht jetzt noch aus, Anadolu Efes Biracilik Ve Maltnayii As Adr?

Anleger: Die Stimmung unter den Anlegern bezüglich Anadolu Efes Biracilik Ve Malt Sanayii wurde in den letzten zwei Wochen von den hauptsächlich privaten Nutzern in den sozialen Medien als neutral bewertet. Diese Schlussfolgerung zieht unsere Redaktion aus der Auswertung der verschiedenen Kommentare und Beiträge, die sich in den letzten beiden Wochen mit diesem Wert beschäftigt haben. In diesem Zeitraum wurden hauptsächlich neutrale Themen rund um den Wert diskutiert. Insgesamt lässt sich daher festhalten, dass die Stimmung der Anleger auf neutraler Ebene liegt, was zu einer entsprechenden Einstufung führt. Die Messung der Anleger-Stimmung ergibt insgesamt also eine neutrale Bewertung.

Technische Analyse: Der gleitende Durchschnittskurs von Anadolu Efes Biracilik Ve Malt Sanayii beläuft sich mittlerweile auf 0,7 USD, während die Aktie selbst einen Kurs von 0,9 USD erreicht hat. Dies führt zu einer Distanz von +28,57 Prozent zum GD200 und wird daher als "Gut" bewertet. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt derzeit bei 0,77 USD, was einen Abstand von +16,88 Prozent bedeutet und ebenfalls als "Gut" eingestuft wird. Damit ergibt sich insgesamt eine Gesamtbewertung von "Gut".

Sentiment und Buzz: Durch unsere Analyse lassen sich starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation präzise und frühzeitig erkennen. Die Stimmung für Anadolu Efes Biracilik Ve Malt Sanayii hat sich in den letzten Wochen jedoch kaum verändert. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Auch die Diskussionsstärke, die die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien misst, zeigt keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen. Somit wird die Aktie insgesamt auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.

Relative Strength Index: Mithilfe des Relative Strength Index (RSI) aus der technischen Analyse lässt sich feststellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Anadolu Efes Biracilik Ve Malt Sanayii-Aktie beträgt aktuell 44, was zu einem "Neutral"-Rating führt, da das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt mit einem Wert von 38,36 keine Über- oder Unterkauft-Situation und erhält daher ebenfalls ein "Neutral"-Rating. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit ein "Neutral"-Rating für Anadolu Efes Biracilik Ve Malt Sanayii.