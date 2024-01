Was steht jetzt noch aus, American Vanguard?

Die Diskussionsintensität und Stimmungsänderung bezogen auf American Vanguard können über einen längeren Zeitraum beobachtet und analysiert werden. Insgesamt zeigt sich eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität und eine negative Stimmungsänderung, was zu einer Gesamtbewertung als "schlecht" führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt einen neutralen Titel für die Aktie von American Vanguard. Der RSI7 beträgt 71,43, was zu einer "schlecht"-Empfehlung führt, während der RSI25 bei 44,36 liegt und somit eine "neutral"-Einstufung erhält. Insgesamt ergibt sich somit ein "schlecht"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Chemikalien"-Branche zeigt sich eine Underperformance von -104,51 Prozent für American Vanguard, da die Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von -49,04 Prozent erzielte. Auch im "Materialien"-Sektor liegt die Aktie mit einer Rendite von 55,47 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einem "schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Die technische Analyse ergibt einen gleitenden Durchschnittskurs von 14,52 USD für American Vanguard, während der aktuelle Kurs bei 10,31 USD liegt. Dies führt zu einer Bewertung als "schlecht". Im Vergleich dazu hat der GD50 derzeit einen Stand von 10,07 USD, was zu einer Gesamtnote als "neutral" führt.

Insgesamt ergibt sich somit eine eher negative Bewertung für die Aktie von American Vanguard aufgrund der Diskussionsintensität, der Stimmungsänderung, des Relative Strength-Index, des Branchenvergleichs und der technischen Analyse.