Was steht jetzt noch aus, Amag Austria Metall?

Die Amag Austria Metall notiert derzeit bei 26,8 EUR und liegt damit um -2,79 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, dem GD50. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral". Über die vergangenen 200 Tage betrachtet wird die Einstufung jedoch als "Schlecht" eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei -15,08 Prozent liegt. Somit wird die Aktie charttechnisch insgesamt als "Neutral" bewertet.

In den sozialen Medien war die Stimmung gegenüber Amag Austria Metall in den letzten Tagen überwiegend positiv. Von insgesamt zehn Tagen waren acht Tage positiv und nur zwei Tage negativ. Zudem gab es an drei Tagen keine eindeutige Richtung. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils positiv, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung der Anlegerstimmung führt.

Bezogen auf den Relative Strength-Index (RSI) wird die Aktie der Amag Austria Metall bei einem Niveau von 33,33 als "Neutral" eingestuft. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 61,7 und deutet ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Somit ergibt sich eine Gesamteinschätzung von "Neutral".

Im Vergleich zu Aktien aus dem Sektor "Materialien" hat die Amag Austria Metall im vergangenen Jahr eine Rendite von -21,89 Prozent erzielt, was 26,45 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Metalle und Bergbau" beträgt 4,56 Prozent, wobei die Amag Austria Metall aktuell 26,45 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.