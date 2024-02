Was steht jetzt noch aus, Alphabet Inc. C?

Die Einschätzung von Aktienkursen basiert nicht nur auf harten Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch auf weichen Faktoren wie der Stimmung. Analysten haben daher die sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass die Kommentare zu Alphabet überwiegend positiv waren. Allerdings wurden in den letzten zwei Tagen hauptsächlich negative Themen in den sozialen Medien diskutiert. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz wurde in den letzten Wochen eine positive Veränderung festgestellt. Dies deutet darauf hin, dass sich die Stimmung der Marktteilnehmer in den sozialen Medien zum Positiven verändert hat. Auch die Stärke der Diskussion über das Unternehmen ist gestiegen, was zu einer positiven Bewertung führt.

Langfristig gesehen wird die Alphabet-Aktie von Analysten positiv bewertet, mit insgesamt 3 positiven und 0 neutralen Bewertungen. Das Kursziel der Analysten liegt bei 136,5 USD, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage zeigt, dass die Aktie überkauft ist, was zu einer negativen Bewertung führt. Beim RSI auf 25-Tage-Basis wird die Aktie jedoch als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt sich daher eine negative RSI-Bewertung für Alphabet.

Insgesamt zeigt die Analyse der verschiedenen Faktoren, dass die Stimmung und Bewertung der Alphabet-Aktie gemischt ausfällt, wobei die langfristige Einschätzung der Analysten positiv ist.