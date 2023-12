Was steht jetzt noch aus, Alba Mineral?

Die Stimmung unter den Anlegern von Alba Mineral ist laut Diskussionsforen und Meinungsäußerungen in den sozialen Medien insgesamt neutral. Die Analyse der vergangenen zwei Wochen zeigt, dass in letzter Zeit vor allem negative Themen in den Diskussionen im Vordergrund standen, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Alba Mineral-Aktie für die letzten 7 Tage liegt bei 50, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält. Der RSI auf 25-Tage-Basis liegt bei 62,96, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

In Bezug auf die Dividende weist Alba Mineral derzeit eine negative Differenz von -9,02 Prozent zum Branchendurchschnitt auf, was zu einer "Schlecht"-Bewertung durch Analysten führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Alba Mineral-Aktie der letzten 200 Handelstage eine Abweichung von -20 Prozent aufweist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt dagegen nahe dem letzten Schlusskurs, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen daher eine "Neutral"-Bewertung für die technische Analyse.

