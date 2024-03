Was steht jetzt noch aus, Agile Therapeutics?

Die Einschätzung einer Aktie basiert nicht nur auf harten Fakten, sondern auch auf weichen Faktoren wie dem Sentiment und Buzz in der Online-Kommunikation. In den letzten Monaten hat die Aktie von Agile Therapeutics eine erhöhte Diskussionsintensität gezeigt, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb dagegen unverändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie von Agile Therapeutics daher als "Gut" eingestuft.

Technisch gesehen liegt der aktuelle Kurs der Aktie von Agile Therapeutics bei 0,706 USD, was einer Entfernung von -66,7 Prozent vom GD200 (2,12 USD) entspricht. Dies wird als "Schlecht"-Signal bewertet. Der GD50 liegt bei 1,27 USD, was einem Abstand von -44,41 Prozent entspricht und somit ebenfalls ein "Schlecht"-Signal darstellt. Insgesamt wird der Kurs der Aktie auf Basis der technischen Analyse als "Schlecht" bewertet.

Die Anleger-Stimmung bei Agile Therapeutics ist insgesamt neutral, wie aus Diskussionen in Online-Foren und sozialen Medien hervorgeht. In den letzten beiden Wochen wurden vor allem positive Themen diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite beträgt diese aktuell 0 Prozent und liegt damit nur leicht unter dem Mittelwert für diese Aktie. Daher erhält Agile Therapeutics eine "Neutral"-Bewertung für ihre Dividendenpolitik.

Insgesamt kann gesagt werden, dass die Einschätzung der Aktie von Agile Therapeutics aufgrund der weichen und harten Faktoren gemischt ausfällt, mit einer Tendenz zu neutralen Einschätzungen.