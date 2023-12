Was steht jetzt noch aus, Advanced, Materials?

Das Internet beeinflusst die Stimmung und den Buzz um Aktien erheblich. Die Anzahl der Diskussionen in sozialen Medien und die Häufigkeit der Stimmungsänderungen können zu neuen Bewertungen für Aktien führen. Im Falle von Advanced & Materials wurde eine starke Aktivität in Bezug auf Diskussionen festgestellt, was zu einer positiven Langzeitbewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls positiv, was zu einem insgesamt positiven Stimmungsbild führt.

Anlegerdiskussionen und Interaktionen in sozialen Medien bilden die Grundlage für das Anleger-Sentiment. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Advanced & Materials diskutiert, mit zehn Tagen im grünen Bereich und keine negativen Diskussionen. Das Stimmungsbild führte zu einer insgesamt guten Einschätzung. Allerdings wurden in letzter Zeit auch einige negative Signale im Vordergrund der Analysen festgestellt, was zu einer neutralen Bewertung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der 7-Tage-RSI für Advanced & Materials liegt bei 79,17 Punkten, was auf eine überkaufte Situation hinweist und zu einer schlechten Einschätzung führt. Der 25-Tage-RSI liegt bei 61,63 Punkten, was dazu führt, dass die Aktie als neutral eingestuft wird.

Im Branchenvergleich hat Advanced & Materials in den letzten 12 Monaten eine Performance von 25,7 Prozent erzielt, was im Vergleich zu anderen Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche eine Outperformance von 33,92 Prozent darstellt. Auch im Vergleich zum "Materialien"-Sektor konnte das Unternehmen eine Überperformance von 33,92 Prozent erzielen, was zu einer guten Bewertung in dieser Kategorie führt.