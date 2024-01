Was steht jetzt noch aus, AEterna Zentaris?

In den letzten 200 Handelstagen weist die Aeterna Zentaris-Aktie einen Durchschnittsschlusskurs von 2,5 USD auf. Der Schlusskurs am letzten Handelstag betrug 1,88 USD, was einem Unterschied von -24,8 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung. Auch der 50-Tages-Durchschnitt wurde analysiert, und hier liegt der letzte Schlusskurs (1,82 USD) nahe dem gleitenden Durchschnitt (+3,3 Prozent), was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aeterna Zentaris-Aktie somit in Bezug auf die einfache Charttechnik eine "Neutral"-Bewertung.

Die Dividendenrendite beträgt aktuell 0 Prozent, was 2,47 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Biotechnologie, 2,47) liegt. Die Redaktion bewertet diese Dividendenpolitik daher als "Schlecht". Das Anleger-Sentiment zeigt sich insgesamt positiv, mit mehrheitlich positiven Meinungen in den sozialen Medien und einer Beschäftigung mit den positiven Themen rund um Aeterna Zentaris. Daher ergibt sich eine "Gut"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Aeterna Zentaris-Aktie beträgt in den letzten 7 Tagen 63, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Auch auf 25-Tage-Basis wird die Aktie mit einem Wert von 55,68 als weder überkauft noch -verkauft bewertet, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit ebenfalls ein "Neutral"-Rating für Aeterna Zentaris.