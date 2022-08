Was steht für Medtronic (MDT) in den Q1-Ergebnissen an?

Weitere Suchergebnisse zu "Medtronic":

Medtronic plc (NYSE:MDT) wird voraussichtlich am 23. August vor der Eröffnungsglocke die Ergebnisse für das erste Quartal und das Geschäftsjahr 2023 veröffentlichen. Im letzten gemeldeten Quartal lag der Gewinn des Unternehmens um 2,56% unter der Zacks Consensus Estimate. Medtronic übertraf die Schätzungen in drei der letzten vier Quartale und verfehlte sie in einem, wobei die durchschnittliche Überraschung 1,83% betrug. Lassen… Hier weiterlesen