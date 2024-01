Was sagt man dazu, elumeo?

Die technische Analyse der Elumeo-Aktie zeigt eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 2,59 EUR weist eine Abweichung von -1,93 Prozent zum aktuellen Kurs von 2,54 EUR auf. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit einem Wert von 2,54 EUR nahe dem aktuellen Kurs, was zu einer "Neutral"-Bewertung auf kurzfristiger Basis führt. Insgesamt erhält das Unternehmen also eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Die Anleger-Stimmung bei Elumeo in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt neutral. In den vergangenen ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt steht, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Elumeo-Aktie zeigen ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zeigte eine mittlere Aktivität, während die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen aufweist.

In fundamentalen Gesichtspunkten beträgt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Elumeo 4, was im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" eine Unterbewertung darstellt. Aufgrund dieser Kennzahl erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.