Was sagt man dazu, easyJet?

In den letzten Wochen wurde bei Easyjet eine deutliche Verschlechterung des Stimmungsbildes festgestellt. Dies basiert auf der Auswertung von sozialen Medien, die darauf hindeutet, dass die Marktteilnehmer eine Tendenz zu negativen Themen haben. Daher wird das Sentiment als "Schlecht" bewertet. In Bezug auf die Diskussionsstärke konnte keine signifikante Veränderung festgestellt werden, weshalb hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Zusammenfassend erhält Easyjet in dieser Hinsicht also ein "Schlecht"-Rating.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Easyjet-Aktie der letzten 200 Handelstage bei 451,47 GBP liegt, während der letzte Schlusskurs bei 518 GBP liegt, was einer Abweichung von +14,74 Prozent entspricht. Auf dieser Basis wird die Aktie als "Gut" bewertet. Die Betrachtung des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage ergibt ebenfalls eine Abweichung von +21,16 Prozent, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Easyjet-Aktie somit ein "Gut"-Rating für die einfache Charttechnik.

In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 5 Analystenbewertungen für die Easyjet-Aktie abgegeben, wovon 3 Bewertungen "Gut", 1 "Neutral" und 1 "Schlecht" waren. Dies führt zu einem "Neutral"-Rating für die Aktie. Auf kurzfristiger Basis wurde die Aktie von 2 Analysten als Gut und von 1 Analysten als Neutral eingestuft, was zu einem durchschnittlichen Kursziel von 525 GBP führt und somit zu einer "Neutral"-Empfehlung.

In Bezug auf die Dividende liegt Easyjet mit 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt Fluggesellschaften (11,24 %) deutlich niedriger, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.