Was sagt man dazu, Zhejiang Yongtai?

Der Dividendenrendite von Zhejiang Yongtai liegt derzeit bei 0,78 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 1,92 Prozent liegt, was zu einer negativen Differenz von -1,15 Prozent führt. Aufgrund dieser Tatsache erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung hinsichtlich ihrer Dividendenpolitik.

In Bezug auf die Branchenvergleich Aktienkurs zeigt sich, dass die Rendite von Zhejiang Yongtai mit -53,27 Prozent deutlich unter der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem "Materialien"-Sektor liegt. Die Branche "Chemikalien" verzeichnet eine mittlere Rendite von -7,39 Prozent in den vergangenen 12 Monaten, wobei Zhejiang Yongtai mit 45,88 Prozent ebenfalls deutlich darunter liegt. Aufgrund der Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie somit ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Im Bereich der Fundamentalanalyse liegt das aktuelle KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von Zhejiang Yongtai mit 90,88 auf ähnlichem Niveau wie der Branchendurchschnitt, was zu einer "Neutral"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Zhejiang Yongtai-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 14,66 CNH liegt. Dies bedeutet, dass der letzte Schlusskurs (11,78 CNH) deutlich darunter liegt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt sich jedoch ein anderes Bild, was zu einer "Neutral"-Bewertung der Aktie führt. Insgesamt wird die Zhejiang Yongtai-Aktie somit mit einem "Neutral"-Rating für die technische Analyse versehen.

