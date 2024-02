Was sagt man dazu, Zhejiang Dahua Digital?

Die Bewertung von Aktienkursen erfolgt nicht nur anhand harter Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung der Anleger. Die Analysten haben die Kommentare zu Zhejiang Dahua auf sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass diese überwiegend negativ waren. Allerdings waren die Themen, die in den letzten ein bis zwei Tagen von Nutzern der sozialen Medien rund um Zhejiang Dahua aufgegriffen wurden, vor allem positiv. Aufgrund dieser gemischten Signale erhält die Aktie eine neutrale Bewertung hinsichtlich der Stimmung.

In Bezug auf die Dividende weist Zhejiang Dahua derzeit eine Dividendenrendite von 1,81 Prozent auf, was etwas höher ist als der Branchendurchschnitt von 1,27 Prozent. Daher wird die Aktie in dieser Kategorie neutral bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Zhejiang Dahua-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) um 13,71 Prozent vom aktuellen Kurs abweicht. Dies führt zu einer schlechten Bewertung aus charttechnischer Sicht. Hingegen liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) (-1,07 Prozent), was zu einer neutralen Bewertung in diesem Bereich führt. Insgesamt erhält das Unternehmen in Bezug auf die einfache Charttechnik ein neutrales Rating.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Informationstechnologie") hat Zhejiang Dahua eine Rendite von 38,69 Prozent erzielt, was 52 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Elektronische Geräte und Komponenten"-Branche liegt die Rendite mit 46,16 Prozent deutlich darüber. Daher erhält das Unternehmen in dieser Kategorie eine gute Bewertung.