Was sagt man dazu, Zedge?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Für Zedge betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 43,36 Punkten, was bedeutet, dass Zedge als "neutral" eingestuft wird. Auf 25-Tage-Basis ist der RSI-Wert mit 34,55 ebenfalls "neutral". Insgesamt wird Zedge daher als "neutral" bewertet.

Ein weiterer wichtiger Aspekt zur Einschätzung einer Aktie ist das Sentiment und der Buzz im Internet. Die Diskussionsintensität für Zedge ist derzeit erhöht, was zu einer "guten" Einschätzung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung zeigt eine positive Änderung, wodurch ebenfalls eine "gute" Bewertung abgeleitet wird. Insgesamt ergibt sich damit eine "gute" Einstufung.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der gleitende Durchschnittskurs der Zedge bei 2,06 USD, während der aktuelle Kurs bei 2,35 USD liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt +14,08 Prozent, was zu einer Bewertung von "gut" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 1,99 USD, was einer Distanz von +18,09 Prozent entspricht und somit ebenfalls eine "gute" Bewertung ergibt. Insgesamt wird daher die Gesamtnote als "gut" vergeben.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls ein wichtiger Faktor bei der Einschätzung einer Aktie. Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen vorwiegend positive Meinungen. Allerdings wurden in den letzten Tagen vermehrt negative Themen diskutiert, was zu einer insgesamt "neutralen" Bewertung führt. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "neutral".