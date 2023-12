Was sagt man dazu, Yamaha Motor?

Weitere Suchergebnisse zu "Yamaha":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument der technischen Analyse, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Betrachten wir den 7- und 25-Tage-RSI für Yamaha Motor. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 51,23 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie derzeit als "Neutral" eingestuft wird, da sie weder überkauft noch überverkauft ist. Der 25-Tage-RSI zeigt ebenfalls einen "Neutral"-Wert von 46,45, sodass Yamaha Motor auch auf 25-Tage-Basis als neutral bewertet wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in der Internet-Kommunikation in den letzten Wochen kaum eine Veränderung bei Yamaha Motor festgestellt werden. Daher wird die Aktie auch in diesem Bereich als "Neutral" bewertet. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt ebenfalls keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung für Yamaha Motor vorliegt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Ebene mit "Schlecht" bewertet.

In der technischen Analyse wird Yamaha Motor derzeit auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Neutral" eingestuft. Der GD200 des Wertes verläuft bei 3728,73 JPY, während der Kurs der Aktie (3799 JPY) um +1,88 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) ergibt eine Abweichung von +1,07 Prozent, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher das Rating "Neutral".

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien zeigt in den letzten zwei Wochen eine eher neutrale Bewertung durch die überwiegend privaten Nutzer. In den letzten Tagen wurden jedoch überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen, was zu einer insgesamt positiven "Gut"-Einstufung der Anleger-Stimmung führt. Daher erzeugt die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt eine "Gut"-Einstufung für Yamaha Motor.