Was sagt man dazu, Wonderful Sky?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Instrument der technischen Analyse, um die Stärke von Aktienkursen zu bewerten. Der RSI betrachtet das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses über einen bestimmten Zeitraum, in diesem Fall 7 Tage. Aktuell wird der RSI der Wonderful Sky-Aktie mit einem Wert von 80 als überkauft eingestuft, was ein "Schlecht"-Signal darstellt. Bei Ausweitung auf 25 Tage ergibt sich ein RSI25-Wert von 60, was auf ein "Neutral"-Signal hinweist. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Einstufung basierend auf dem RSI.

Ein weiterer wichtiger Faktor bei der Bewertung einer Aktie ist das Sentiment und der Buzz im Netz. Die Diskussionsintensität der Wonderful Sky-Aktie zeigt eine durchschnittliche Aktivität, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist ebenfalls kaum Veränderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird die Wonderful Sky-Aktie daher als "Neutral"-Wert eingeschätzt.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien zeigt in den vergangenen zwei Wochen eine überwiegend positive Bewertung der Wonderful Sky-Aktie. Dies spiegelt sich auch in den positiven Themen rund um den Wert wider. Zusammenfassend ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung basierend auf der Anleger-Stimmung.

In der technischen Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Wonderful Sky-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,21 HKD, während der letzte Schlusskurs bei 0,184 HKD liegt, was einer Abweichung von -12,38 Prozent entspricht und zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt sich ein ähnliches Bild, wodurch die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält.

Insgesamt erhält die Wonderful Sky-Aktie daher basierend auf der technischen Analyse ein "Neutral"-Rating.