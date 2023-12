Was sagt man dazu, Wirtek A/S?

Der Relative Strength Index (RSI) misst die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen und gibt an, ob eine Aktie überkauft oder überverkauft ist. Der RSI der Wirtek A/ liegt bei 45,91, was als neutral betrachtet wird. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, weist mit einem Wert von 54 auf eine neutrale Situation hin. Insgesamt wird daher die Aktie in dieser Kategorie als "Neutral" eingestuft.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken bezüglich Wirtek A/ war in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine Diskussionen über das Unternehmen. Die Redaktion bewertet daher das Anleger-Sentiment als "Neutral".

Die Analyse des Sentiments und Buzz zeigt, dass es in der Internet-Kommunikation kaum Veränderungen in Bezug auf Wirtek A/ gab. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war ebenfalls unauffällig, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

In der technischen Analyse wird der aktuelle Kurs der Wirtek A/ von 9,18 DKK als negativ bewertet, da er 17,67 Prozent unter dem GD200 (11,15 DKK) liegt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, weist jedoch nur einen Abstand von -1,08 Prozent auf und wird daher als neutral eingestuft. Zusammenfassend wird die Aktie auf Basis der technischen Analyse als "Neutral" bewertet.