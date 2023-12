Was sagt man dazu, Wing Chi?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator für die Bewertung von Aktien. Bei der Wing Chi-Aktie zeigt der RSI der letzten 7 Tage einen Wert von 71, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage-Basis bei 42,42, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Wing Chi.

Die technische Analyse der letzten 200 Handelstage zeigt einen Durchschnitt von 0,07 HKD für den Schlusskurs der Wing Chi-Aktie. Der letzte Schlusskurs lag bei 0.061 HKD, was einen Rückgang von 12,86 Prozent bedeutet und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der 50-Tage-Durchschnitt beträgt 0,06 HKD, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher für die einfache Charttechnik eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf die Dividende schüttet Wing Chi eine Rendite von 0 % aus, was 6,34 Prozentpunkte weniger als der Branchendurchschnitt ist. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

Die Analyse des Sentiments und Buzz zeigt kaum Veränderungen in der Internet-Kommunikation in den letzten Wochen. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.