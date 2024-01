Was sagt man dazu, Willdan?

Die Stimmung unter den Anlegern von Willdan ist in den Diskussionsforen und sozialen Medien insgesamt neutral. In den letzten zwei Wochen wurden verschiedene Äußerungen und Meinungen ausgewertet, um die Stimmung bezüglich der Aktie zu bewerten. Dabei wurde festgestellt, dass in den letzten Tagen hauptsächlich positive Themen in den Diskussionen im Mittelpunkt standen, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung führte.

Die Dividendenrendite von Willdan liegt bei 0 Prozent, was 5,22 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 5 Prozent in der Branche "Professionelle Dienstleistungen" liegt. Dies macht die Aktie aus heutiger Sicht im Vergleich zu anderen Investments eher unrentabel und erhält daher eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Kurs von Willdan bei 19,93 USD und ist damit -0,55 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Aktie ebenfalls als "Neutral" eingestuft, da die Distanz zum GD200 sich auf +3,91 Prozent beläuft.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie" liegt die Rendite von Willdan mit 8,61 Prozent um 1376 Prozent darunter. Die "Professionelle Dienstleistungen"-Branche verzeichnet eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 6,84 Prozent, wobei Willdan mit 1,76 Prozent darüber liegt. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.