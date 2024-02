Was sagt man dazu, Wellard?

Die technische Analyse der Wellard-Aktie zeigt einen aktuellen Kurs von 0,043 AUD, der sich um +7,5 Prozent vom GD200 (0,04 AUD) entfernt. Dies deutet auf ein "Gut"-Signal hin. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung der letzten 50 Tage angibt, liegt bei 0,04 AUD, was ebenfalls ein "Gut"-Signal für den Aktienkurs darstellt. Insgesamt wird der Kurs der Wellard-Aktie als positiv bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Wellard ist eher neutral. In den vergangenen Wochen standen jedoch überwiegend positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung des Titels führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Wellard-Aktie überkauft ist, mit einem RSI von 100 in den letzten 7 Tagen. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 33,33 und wird daher als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt die Auswertung, dass es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen war ebenfalls durchschnittlich, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt.

Insgesamt erhält die Wellard-Aktie gemäß der technischen Analyse und der Anlegerstimmung ein "Neutral"-Rating.