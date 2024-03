Was sagt man dazu, WNS?

Die Aktie der Wns wurde in den vergangenen zwölf Monaten von Analysten aus Research-Abteilungen insgesamt mit fünf positiven, keiner neutralen und keiner negativen Einstufung bewertet. Daraus ergibt sich eine langfristige Einstufung als "Gut". Im letzten Monat gab es keine neuen Analystenupdates zu Wns. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 91,4 USD, was einer erwarteten Kursentwicklung von 61,63 Prozent entspricht. Die aktuelle Einstufung basierend auf der Bewertung von Analysten für die Aktie der Wns ist insgesamt "Gut".

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Wns-Aktie liegt mit einem Wert von 17,43 unter dem Durchschnitt der Branche "IT-Dienstleistungen" von 54. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie als preisgünstig angesehen werden kann und auf fundamentalen Kriterien basierend ein "Gut" erhält.

Die Diskussion in den sozialen Medien hat gezeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Wns eingestellt waren. Es gab neun positive und vier negative Tage, sowie einen Tag ohne eindeutige Richtung. Die aktuellsten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls hauptsächlich positiv, was zu einer insgesamt positiven Anlegerstimmung und einem "Gut"-Rating führt.

Basierend auf dem Relative Strength-Index (RSI) wird die Aktie der Wns als Neutral-Titel eingestuft. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der Wert für den RSI7 beträgt 66,17, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, während der Wert für den RSI25 bei 56,84 liegt und ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich daher ein Gesamtranking als "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.