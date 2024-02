Was sagt man dazu, Viscount Mining?

Der Aktienkurs von Viscount Mining verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine negative Performance von -22,41 Prozent. Im Vergleich dazu fielen ähnliche Aktien aus der Branche "Metalle und Bergbau" im Durchschnitt um -22,68 Prozent, was bedeutet, dass Viscount Mining im Branchenvergleich eine Outperformance von +0,26 Prozent erzielt hat. Der "Materialien"-Sektor verzeichnete im letzten Jahr eine durchschnittliche Rendite von -22,68 Prozent, wobei Viscount Mining um 0,26 Prozent über diesem Durchschnitt lag. Infolgedessen wird das Unternehmen in dieser Kategorie mit einem "Neutral"-Rating bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde bei Viscount Mining eine mittlere Aktivität bei Diskussionen festgestellt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt indes kaum Veränderungen, weshalb das Gesamtergebnis für das langfristige Stimmungsbild ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird.

Bei der Anwendung des Relative-Stärke-Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis für Viscount Mining zeigt sich, dass der RSI7 aktuell bei 72,73 Punkten liegt, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überkauft ist und somit eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI erhält. Der 25-Tage-RSI schwankt weniger stark und zeigt an, dass Viscount Mining weder überkauft noch überverkauft ist, weshalb das Wertpapier in diesem Fall als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält das Viscount Mining-Wertpapier daher ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.

Hinsichtlich der Dividende schüttet Viscount Mining im Vergleich zum Durchschnitt der Branche Metalle und Bergbau eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 3,58 Prozentpunkte weniger ist als der branchenübliche Durchschnitt von 3,58 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" aufgrund des niedrigeren Ertrags im Vergleich zur Branche.