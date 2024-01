Was sagt man dazu, Vecima Networks?

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Vecima Networks derzeit als "Schlecht" eingestuft ist. Der GD200 des Wertes liegt bei 18,21 CAD, während der Kurs der Aktie bei 16,95 CAD liegt, was einer Abweichung von -6,92 Prozent entspricht. Dies führt zu der Einstufung als "Schlecht". Der gleitende Durchschnittskurs basierend auf den vergangenen 50 Tagen liegt bei 16,31 CAD, was einer Abweichung von +3,92 Prozent entspricht und somit als "Neutral" bewertet wird. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Neutral".

Im Vergleich zu Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" erzielte die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -15,53 Prozent, was 25,48 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Kommunikationsausrüstung" beträgt 12,32 Prozent, wobei Vecima Networks aktuell 27,85 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden. Daher wird die Aktie in diesem Bereich als "Neutral" bewertet, da weder eine Zunahme noch eine Abnahme der Diskussionsbeiträge festgestellt wurde.

Von den insgesamt 1 Analystenbewertungen der vergangenen zwölf Monate für die Vecima Networks-Aktie wurden 1 als "Gut", 0 als "Neutral" und 0 als "Schlecht" eingestuft, was zu einem durchschnittlichen "Gut"-Rating führt. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber basierend auf den abgegebenen Kurszielen könnte die Aktie um 65,19 Prozent steigen, was zu einer Empfehlung von "Gut" führt. Insgesamt erhält Vecima Networks von den Analysten ein "Gut"-Rating.