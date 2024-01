Was sagt man dazu, Unity Software?

Der Relative Strength Index (RSI) der Unity Software liegt bei 50,27, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Dies führt zu einer Bewertung als "neutral". Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 28, was auf eine überverkaufte Situation hindeutet und als "gut" bewertet wird.

Analysten geben der Unity Software-Aktie eine langfristige Bewertung von "gut". Insgesamt liegen 6 gute, 6 neutrale und keine schlechten Bewertungen vor. Kurzfristig wird die Aktie als "neutral" eingestuft, da in letzter Zeit keine guten oder schlechten Empfehlungen vorliegen. Das Kursziel der Analysten liegt bei 45,88 USD, was einer erwarteten Performance von 12,19 Prozent entspricht.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Unity Software bei 33,5 USD verläuft, was als "gut" eingestuft wird. Der Aktienkurs liegt derzeit bei 40,89 USD, was einen Abstand von +22,06 Prozent bedeutet. Das Verhältnis zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage liegt bei +30,93 Prozent, was ebenfalls als "gut" eingestuft wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität der Unity Software-Aktie in den letzten Monaten gering war, was zu einer Bewertung als "schlecht" führt. Die Rate der Stimmungsänderung ist jedoch positiv, was zu einer Gesamtbewertung als "gut" führt.