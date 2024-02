Was sagt man dazu, United States Cellular?

Die technische Analyse der United States Cellular zeigt, dass der aktuelle Kurs von 33,15 USD ein "Neutral"-Signal ist, da er 2,39 Prozent unter dem GD200 (33,96 USD) liegt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, beträgt 41,7 USD, was einem Abstand von -20,5 Prozent entspricht und somit ein "Schlecht"-Signal darstellt. Insgesamt wird der Kurs der United States Cellular-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

In den letzten 12 Monaten haben Analysten der United States Cellular 0 mal die Einschätzung Gut, 1 mal die Einschätzung Neutral und 0 mal das Rating Schlecht vergeben. Langfristig erhält der Titel somit das Rating "Neutral" von institutioneller Seite. Im letzten Monat gab es keine Analystenupdates zu United States Cellular. Die Analysten erwarten eine Entwicklung von -18,55 Prozent und erzeugen ein mittleres Kursziel bei 27 USD, was als "Schlecht"-Einschätzung betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich für die Bewertung durch institutionelle Analysten die Stufe "Neutral".

Der Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt an, dass United States Cellular überkauft ist, da der RSI7 aktuell bei 80,42 Punkten liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI ergibt eine "Neutral"-Bewertung, da United States Cellular auf dieser Basis weder überkauft noch -verkauft ist.

Im Branchenvergleich erzielte United States Cellular in den letzten 12 Monaten eine Performance von 31,89 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Drahtlose Telekommunikationsdienste"-Branche im Durchschnitt um -5,15 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +37,04 Prozent für United States Cellular. Im "Telekommunikationsdienste"-Sektor lag die Rendite von United States Cellular um 43,04 Prozent über dem Durchschnittswert, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.