Was sagt man dazu, Unilever ADR?

Die Unilever-Aktie wird einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht unterzogen. Der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 3949,83 GBP, während der letzte Schlusskurs bei 3851 GBP liegt, was einer Abweichung von -2,5 Prozent entspricht. Ebenso liegt der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen bei 3880,85 GBP, was einer Abweichung von -0,77 Prozent zum letzten Schlusskurs entspricht. Somit erhält die Unilever-Aktie für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Anleger zeigen laut Diskussionen in Social Media in den letzten Tagen hauptsächlich eine negative Einstellung gegenüber Unilever. Insgesamt gab es drei positive und sieben negative Tage, während an vier Tagen keine eindeutige Richtung erkennbar war. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen sind jedoch vornehmlich neutral. Auf Basis der Stimmungsanalyse erhält Unilever daher eine "Schlecht"-Einschätzung. Zudem gab es ein Handelssignal auf Basis historischer Berechnungen (1 mal "Gut", 0 mal "Schlecht"). Da mehr Kauf- als Verkaufssignale zu verzeichnen waren, liegt für dieses Kriterium eine "Gut"-Bewertung vor. Insgesamt erhält Unilever von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Neutral"-Rating.

Die Dividendenrendite der Unilever-Aktie beträgt 3,92 Prozent bezogen auf das aktuelle Kursniveau, was nur leicht über dem Branchendurchschnitt von 3,02 Prozent liegt. Die Redaktion bewertet diese Dividendenpolitik daher als "Neutral". Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Unilever liegt bei 52,05, was als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird, und daher eine Bewertung als "Neutral" erhält. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 66, was ebenfalls als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation gilt und somit eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt erhält die Unilever-Aktie daher für diese Kategorie die Einstufung "Neutral".