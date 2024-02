Was sagt man dazu, TreeHouse Foods?

Das Anleger-Sentiment für die Treehouse Foods-Aktie wurde in den letzten zwei Wochen besonders positiv diskutiert, wobei an sieben Tagen die Diskussion von positiven Themen geprägt war. An vier Tagen überwog hingegen die negative Kommunikation. In den letzten ein bis zwei Tagen waren vor allem negative Themen bei den Anlegern beliebt. Basierend auf diesem Stimmungsbild erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung. Das Anleger-Stimmungsbarometer ergibt insgesamt eine "Neutral"-Bewertung für Treehouse Foods.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie der Treehouse Foods überverkauft ist, mit einem RSI von 28,93. Dies führt zu einer Bewertung als "Gut". Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 36, was als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation betrachtet wird und daher ein "Neutral" erhält. Insgesamt erhält die Aktie daher in dieser Kategorie eine Einstufung als "Gut".

Die fundamentale Analyse zeigt, dass die Aktie von Treehouse Foods mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 17,48 um 44 Prozent niedriger bewertet wird als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Nahrungsmittel" (31,17). Dies signalisiert eine Unterbewertung und führt zu einer Einstufung als "Gut".

In der technischen Analyse erhält die Treehouse Foods-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht, basierend auf einer Abweichung des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage um -6,54 Prozent. Beim gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage ergibt sich hingegen ein "Neutral"-Rating, da der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt. Insgesamt erhält das Unternehmen in der einfachen Charttechnik ein "Neutral"-Rating.