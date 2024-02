Was sagt man dazu, Tosei?

Die technische Analyse der Tosei-Aktie zeigt, dass der aktuelle Kurs von 2011 JPY um -0,96 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, dem GD50, entfernt ist. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral". Über die vergangenen 200 Tage betrachtet, ergibt sich jedoch eine Einstufung von "Gut", da die Distanz zum GD200 bei +8,44 Prozent liegt. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht insgesamt als "Gut" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) dient dazu, zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Der 7-Tage-RSI der Tosei-Aktie liegt momentan bei 46,67 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hindeutet. Der RSI25, der auf einer 25-Tage-Basis berechnet wird, zeigt ebenfalls einen Wert von 63,89, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Die Analyse des Sentiments und des Buzz-Faktors ergibt, dass die Aktivität bezüglich der Stimmung rund um die Tosei-Aktie mittelmäßig ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt wird der langfristige Stimmungsbild der Tosei-Aktie als "Neutral" eingestuft.

Auch die Betrachtung der Stimmung auf sozialen Plattformen zeigt, dass die Kommentare neutral sind und die Nutzer in den vergangenen Tagen vor allem neutrale Themen aufgegriffen haben. Auch hier ergibt sich eine Einstufung von "Neutral" hinsichtlich der Stimmung.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Bewertung für die Tosei-Aktie sowohl aus technischer als auch aus sozialer Sicht.