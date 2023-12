Was sagt man dazu, Toho Titanium?

Die Toho Titanium-Aktie wird derzeit als "Neutral" eingestuft, da der Aktienkurs bei 1881 JPY liegt, was einem Abstand von -2,08 Prozent zur 200-Tage-Linie von 1920,99 JPY entspricht. Der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage liegt bei 1864,42 JPY, was einer Differenz von +0,89 Prozent entspricht und damit ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage liegt bei 43, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis (54,53) deutet auf eine "Neutral"-Bewertung hin. Die Diskussion in den sozialen Medien und die neuesten Nachrichten über das Unternehmen zeigen ebenfalls eine neutrale Stimmung, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt.

Die langfristige Stimmung und der Buzz rund um die Aktie zeigen ebenfalls eine neutrale Bewertung, da die Beitragsanzahl und Diskussionsintensität nur eine mittlere Aktivität aufweisen und die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen aufzeigt.

Insgesamt erhält die Toho Titanium-Aktie daher auf Basis der technischen Analyse, des Relative Strength Index, der Anlegerstimmung und des allgemeinen Sentiments ein "Neutral"-Rating.